Наши предки пытались донести до своих потомков, что своей культурой, самосознанием и идентичностью мы обязаны христианству.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Славянская, а потом и украинская письменность сформировалась благодаря евангелизации земель исторической Руси. Мы практически не знаем письменных памятников эпохи язычества. Наша литература, культура и вообще государственность сформировались под влиянием христианства», - написал владыка.

Он отметил, что сегодня мы с особой болью наблюдаем сегодня за тем, как отдельные силы пытаются навязать чужое нашей ментальности языческое сознание. «С экранов телевизоров и на страницах интернет-порталов постоянно звучат слова о «народных традициях», под которыми чаще всего понимаются мифические ритуалы, гадания и суеверия», — написал архиерей.

Эта примитивная «религиозная» практика внедряется и в систему образования, добавил он.

«Так, в учебниках по литературе и истории в последнее время встречаются искажённые факты нашего прошлого, «молитвы древним богам»и описание «традиций», которых никогда не существовало на наших землях», — продолжил владыка Виктор.

Владыка Виктор призвал всех вспомнить, что «как народ и государство, мы появились только после того, как на наших землях прозвучали слова "Христос Воскрес!"» Если бы этого не случилось, то до сих пор на украинских землях жили бы не просвещённые светом Христовой истины украинцы, а языческие племена полян, древлян та дулебов.

«Через проповедь апостола Андрея Первозванного и его последователей наш народ получил благословение Божие, которое передавалось из поколения в поколение, от родителей к детям. Этим благословением возникла славная Киево-Печерская Лавра, Святая София Киевская, весь златоглавый Киев, Киевская Русь и затем Украина. И если сегодня мы утратим это благословение, заменив его языческими обрядами, разного рода гаданиями и традициями, то исчезнем как народ и погибнем как христиане. Будем верными Христу, через Которого мы наследуем жизнь вечную, и оставим добрый след на земле», — призвал епископ Виктор.