Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви проводит рождественский онлайн-конкурс «Семейная коляда прославляет Христа».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, конкурс проводится для сохранения традиций семейного празднования Рождества Христов и передачи их будущим поколениям.

«У нашего украинского народа чрезвычайно богатая духовно-культурная традиция празднования Рождества Христова, в частности — в семейном кругу, когда вся семья собирается и прекрасными песнопениями и гимнами, которые называются колядками, радостно прославляет Богомладенца Христа», — напомнили организаторы.

Желающие принять участие должны записать видео исполнения колядки в кругу семьи и отправить его руководителю «семейного» отдела протоиерею Александру Онисько в Telegram. Рекомендуемая длительность видео — не больше 3 минут; запись должна быть хорошего качества.

Начиная со дня Рождества Христова все присланные ролики будут опубликованы на Youtube-канале и на официальных страницах Мукачевской епархии в соцсетях.

Лучшие видео в трёх номинациях — «Гармоничность» (глубокое содержание и хорошее исполнение), «Неповторимость» (уникальность в традиции) и «Детская искренность» (лучшая детская колядка) — определит конкурсная комиссия, которую возглавит митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Также по результатам голосования в соцсетях будет определена семья – победитель в номинации «Зрительский выбор».

Результаты конкурса объявят 20 января.