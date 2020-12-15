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В сети появился фильм, посвященный религиозным общинам Украинской Православной Церкви, которые в результате рейдерских захватов остались без своих храмов, но не пали духом. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, видеопроект «Верные» запустили телеканал «Зоряний» и Благотворительный фонд «Фавор».

Проект открывает фильм «Гимн любви», рассказывающий о верующих храма святителя Феодосия Черниговского с. Бутин Збаражского района Тернопольской области. В 2014 году сторонники Киевского Патриархата отобрали у общины храм и прихожане вместе с настоятелем протоиереем Виталием Гуревым перешли в церковь соседнего села Кинаховцы, но в 2017 году и она была захвачена. Через что прошли верные канонической Церкви, что давало им сил выстоять, сохранить общину и построить еще один храм – об этом и многом другом можно узнать из документальной истории «Гимн любви».

 

Верующие утверждают, что благодарны Богу за все те испытания, которые им пришлось пережить – и побои националистов, и насмешки соседей, и даже травлю их детей в школе. Все это помогло им понять, что суть христианства – это любовь. Любовь к Богу, любовь друг ко другу, и даже любовь к тем, кто их обижает и оскорбляет.

Создатели фильма надеются, что он найдет живой отклик в сердцах зрителей, и в перспективе будет снят цикл таких видеоработ, посвященных другим общинам.

 
ForUm

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