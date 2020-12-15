также в разделеМир
В США коронавирус обнаружили у диких норок 11
В Нидерландах на пять недель ввели жесткий локдаун 9
В Google назвали причину глобального сбоя в работе сервисов 25
В мире обнаружили почти 73,2 миллиона случаев COVID-19 11
Генпрокурор США подал в отставку 47
США ввели санкции против Турции за покупку ракет у России 22
Хакеры похитили данные разработчика вакцины Moderna 14
Коллегия выборщиков подтвердила избрание Байдена президентом США 19
В США началась массовая вакцинация от коронавируса 15
На юге Англии нашли новую разновидность коронавируса 13
На Сицилии проснулся вулкан Этна 22
От коронавируса впервые умер лидер государства 76
Bellingcat: ФСБ причастна к отравлению Навального 21
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой 36
ЕС может передать бедным странам 5% своих вакцин против COVID-19 8
США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма 9
США подозревают российских хакеров в слежке за письмами Минфина 12
РФ продлила продовольственное эмбарго против Украины 19

Населению, которому будет введена вакцина от коронавируса, необходимо будет продолжать носить защитную маску и сохранять дистанцию, поскольку вакцина предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2, но неизвестно, защищает ли она вообще от заражения новым коронавирусом.Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает УНИАН.

Там уточняют, что вакцинация направлена на предотвращение вспышек болезни, но не распространение вируса. Поэтому вакцинированные люди должны продолжать соблюдать все необходимые профилактические меры от заражения коронавирусом, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3360 грн.
66
Теги