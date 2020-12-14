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Молитва за неверующих, особенно усопших, не то что запрещена, но, наоборот, считается крайне необходимой. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Молиться в храме не положено только о некрещеных, о неверующих молитвы не запрещены. За некрещеных не столько запрещено молиться, сколько нет смысла: Крещение – это дверь в Церковь Христову, а потому все, что совершается в Церкви, совершается только для вошедших в нее. Следовательно, если человек не крещен, значит он не имеет к Церкви никакого отношения, а потому молиться о нем нелогично. Правда, при этом допускается возможность частной, домашней молитвы о тех, кто по тем или иным причинам еще не вошел в Церковь (например, по упорству воли), чтобы Господь смягчил их сердце и сподобил просвещения», - объяснил Андрей Музольф.

По словам преподавателя КДАиС, если неверующие крещены, но при этом не желают вести жизнь православных христиан: исполнять заповеди Божии, посещать храм, молиться Богу, в таком случае о них как раз положено молиться сугубо, чтобы Господь вразумил их и наставил на путь истины.

«Подобное можно сказать и о тех, кто умер, будучи крещеным, но при этом далеким от Церкви. Молитва соединяет два мира: мир живых и мир умерших. В церковной традиции есть понятие о Церкви Небесной и Церкви земной, и именно молитва является связующим звеном между ними», - подчеркнул Андрей Музольф.

 

 
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