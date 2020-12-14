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В Черкасской области освящен памятный храм-часовня Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, храм построен на месте старинного Медведевского Пустынно-Никольского мужского монастыря в Чигиринском районе Черкасской области.

Чин великого освящения храма и Божественную  литургию, возглавил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

После литургии архиерей вручил ордена, медали и грамоты Блаженнейшего Митрополита Онуфрия прихожанам, принимавшим активное участие в строительстве храма.

Первое документальное упоминание о Медведевском Пустынно-Никольском мужском монастыре датируется 1663 годом. В 1678 году полчища татар осквернили и ограбили обитель, в 1711-м она пришла в запустение. Через 20 лет монастырь начал восстанавливаться, но в 1768 году во время крестьянских восстаний была убита часть братии.

В 1795 году в монастыре был освящен деревянный, пятикупольный Николаевский собор, построенный в виде равностороннего креста. Главный алтарь был освящен в честь святителя Николая Чудотворца, боковые – в честь Архистратига Михаила и Всех святых.

В 1931 году собор, простоявший 140 лет, был взорван. Книги монастырской библиотеки также уничтожены. Все сооружения и даже фундаменты вывезены с территории бывшей обители, искателями сокровищ раскопаны могилы настоятелей и основателей, кости которых выброшены на поверхность. На начало 1950-х годов знаменитый Медведевский монастырь остался только в памяти верующих.

 
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