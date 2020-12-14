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В столице в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 14 декабря по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия епископ Барышевский Виктор совершил заупокойную литию у мемориального кургана «Героям Чернобыля», который расположен на территории храмового комплекса Архистратига Михаила.

Епископу Виктору сослужили секретарь Киевской епархии по Киеву протоиерей Виктор Иващук, благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк и настоятель храма протоиерей Богдан Штым, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

В церемонии памяти ликвидаторов приняли участие представители государственной власти, Министерства социальной политики Украины, Днепровской районной государственной администрации, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС установлен в Украине Указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.
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