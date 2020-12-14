В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.
Фото: УПЦ
Архиерейская хиротония архимандрита Варнавы (Гладуна) во епископа Новобугского, викария Николаевской епархии состоялась за богослужением в Успенском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.
Наречение клирика Николаевской епархии УПЦ архимандрита Варнавы во епископа состоялось накануне, 12 декабря, в домовом Свято-Троицком храме при резиденции Предстоятеля.
Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.
Также Предстоятель УПЦ совершил в этот день иерейскую хиротонию студента II курса магистратуры Киевской духовной академии иеродиакона Петра (Цюры), а епископ Варнава рукоположил во диакона студента II курса магистратуры КДА Ивана Кожокаря.
В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к епископу Новобугскому Варнаве со Словом и вручил ему архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.
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