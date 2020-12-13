Саммит НАТО в 2021 году обсудит вопрос возврата к «политике открытых дверей», в том числе и касательно предоставления Грузии Плана действий по членству (ПДЧ), заявил спецпредставитель генсека НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии, пишет агентство “Грузия Онлайн”, цитирующее интервью.

«В НАТО действительно активно ведется дискуссия о политике открытых дверей», — заявил Джеймс Аппатурай.

На вопрос, обсуждается ли в НАТО вопрос об активизации политики открытых дверей и передаче Плана действий по членству в НАТО Грузии, Аппатурай сказал, что говорить о политике открытых дверей — непростое заявление.

«Я, конечно, не могу назвать точную дату передачи ПДЧ Грузии. Однако могу подтвердить, что здесь, в НАТО, идет действительно активная дискуссия о политике открытых дверей, и это не простое заявление, которое мы делаем раз в три месяца.

Как мы поднимаем этот вопрос, как мы воплощаем его в реальность, как мы помогаем нашим партнерам — это то, что придаст нам новый импульс в ближайшие месяцы. Я уверен, что политика открытых дверей на саммите 2021 года будет одним из вопросов, обсуждаемых при подготовке коммюнике саммита», — сказал Джеймс Аппатурай.

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