Украина готова увеличить взносы на операции под руководством Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Андрей Таран. Также наша страна может направить для работы в структурах НАТО дополнительный персонал, пишет Урядовий курьер.

«Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы», - заявил Таран.

По его мнению, это сделает Украину сильнее и значительно приблизит к стратегической цели – полноправному членству в НАТО.

Напомним, в НАТО прокомментировали новый спор между Украиной и Венгрией.