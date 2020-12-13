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Во Львовской области в городе Новояворовск подожгли участковый пункт полиции. Подозреваемый задержан сообщило региональное управление Нацполиции вечером в субботу, 12 декабря.

Сообщение о возгорании поступило на оперативную линию 102 около 20:00. Сотрудники ГСЧС потушили огонь. В результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконники здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель, и задержали его. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Сейчас открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст.194 УК Украины).
ForUm

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