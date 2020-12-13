Во Львовской области в городе Новояворовск подожгли участковый пункт полиции. Подозреваемый задержан сообщило региональное управление Нацполиции вечером в субботу, 12 декабря.
Сообщение о возгорании поступило на оперативную линию 102 около 20:00. Сотрудники ГСЧС потушили огонь. В результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконники здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель, и задержали его. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Сейчас открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст.194 УК Украины).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время