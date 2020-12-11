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На Закарпатье в поселке Ясыня освящен новый храм Украинской Православной Церкви, построенный в течение трех месяцев для Георгиевской общины, вместо отобранного представителями ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, чин освящения совершил митрополит Хустский и Виноградовский Марк (Петровций).

За богослужением молились сотни верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообшалось, Георгиевский храм в приселке Ясиня/Кевелив был захвачен сторонниками ПЦУ 3 февраля 2019 года. Прихожане с настоятелем иереем Виталием Кеминя перешли молиться в частный дом.
ForUm

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