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В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре представили экспозицию «Священное Писание в Украине».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киево-Печерской Лавры, выставка посвящена 500-летию написания древнейшего памятника православной письменности Ровенщины — «Нобельского Евангелия».

В экспозицию вошли редкие старинные издания Евангелия — рукописное XVI – начала XVII вв., печатные, изданные Печерской, Острожской, Почаевской и Львовской братской типографиями, — а также иконы евангельской тематики, книжные гравюры XVII в. и образцы вышивки XVII–XVIII вв. Особые экспонаты — рукописные «Евангелие» и «Апостол», переписанные в период советских гонений, в 1920-х.

Экспозиция представлена по благословению Наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и собрана трудами работников заповедника, а также музея «Православная Украина» под руководством игуменьи Серафимы (Шевчик).

Выставка проходит в помещениях келий соборных старцев и открыта в соответствии с расписанием работы национального заповедника.

*«Нобельское Евангелие» — старейшее рукописное издание Четвероевангелия на Украинском Полесье, написанное за 41 год до «Пересопницкого Евангелия» в с. Нобель (Ровенщина), в 1520-м.

По словам краеведа, настоятеля храма в честь великомученицы Параскевы в с. Морочное (Сарненская епархия) протоиерея Павла Дубинца, издание размером двадцать на пятнадцать сантиметров, в нём 702 страницы. Написана книга чёрными чернилами, заглавные слова — красной киноварью.

Книга содержит точное указание даты, когда она была написана — это день памяти святого Иустина Философа (14 июня по н. ст.) 1520 года.

«Читать книгу даже со знанием старославянского языка нелегко, ведь в тексте много сокращений, а также сплошных строк, которые могут достигать одного абзаца», — поделился отец Павел.

Единственный отреставрированный экземпляр «Нобельского Евангелия» находится в библиотеке Академии наук Литвы в Вильнюсе.
ForUm

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