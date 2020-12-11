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В городе Черкассы и в области появились билборды с призывом к соблюдению Рождественского поста. 

Фото: Черкасская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Cherkasy.church.ua, большие щиты с изображением управляющего Черкасской епархией Украинской Православной Церкви и краткими цитатами, поясняющими суть поста, установлены в рамках акции «Постімося».

«В рамках акции "Постімося!" (Давайте поститься!) с билбордов в г. Черкассы и ряде районных городов к жителям Черкасской области обратился архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий. Архипастырь призвал всех соблюсти пост перед светлым праздником Рождества, напомнив о духовном содержании поста и плодах, которые пост приносит в жизнь человека», – сказано в сообщении.

На билбордах также напоминается, что Рождественский пост продлится до 7 января.
ForUm

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