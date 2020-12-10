также в разделеРелигия
На Винничине освящен новый храм УПЦ 5
На Ивано-Франковщине освящен престол для общины УПЦ, пострадавшей от захвата ПЦУ 4
Епископ УПЦ рассказал о необыкновенном даре Митрополита Онуфрия 5
Жизнь УПЦ в 2020-м году в цифрах: количество приходов, священников, монастырей 11
УПЦ передала более 2 млн гривен Антиохийской Церкви на восстановление храмов, пострадавших от взрывов 10
В УПЦ канонизировали 5 святых и избрали нового епископа 8
УПЦ передала 2,5 млн гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи медикам и нуждающимся 6
Синод УПЦ дал оценку заявлению Патриарха Варфоломея о статусе Церкви 41
Предстоятелю УПЦ вручили высшую церковную награду: торжества в честь 30-летия епископского служения Митрополита Онуфрия 17
Иерархи Поместных Церквей присылают поздравления Предстоятелю УПЦ c 30-летием архиерейской хиротонии 10
Управделами УПЦ: На примере нашего Предстоятеля видим, что и в XXI веке путь к святости открыт 24
Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ 9
Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности 12
В Полтаве УПЦ передала благотворительную помощь детскому психиатрическому отделению 36
В УПЦ рассказали, как вернуть доверие к людям 11
Митрополит Антоний объяснил, почему опасно хвалиться своими успехами 10
В РПЦ утвердили новые тексты акафистов и молитв святым 4
На Волыни заложили фундамент нового храма УПЦ вместо захваченного активистами ПЦУ 23

Пост - один из видов духовного оружия, и при неправильном его употреблении это оружие может повредить. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Пост всегда был и остаётся одним из важнейших элементов аскетической жизни христианина, - отметил архиерей. - Наряду с молитвой он является главным оружием нашей духовной брани (смотр. Мф. 17:21). Но, как и любым оружием, постом нужно пользоваться с рассуждением».

 «При неправильном его употреблении враг рода человеческого может обратить это оружие против нас самих», - написал владыка Лука и привёл три критерия для оценки своих возможностей, которые помогут избежать этого.

Во-первых, пост, по его словам, должен быть соизмерим с состоянием здоровья человека.

 «Нужно соблюдать правило "золотой середины", не уклоняясь ни в левую (небрежение и нерадение), ни в правую (чрезмерная строгость) сторону. Не нужно забывать, что период воздержания нам заповедан Церковью для того, чтобы смирить плоть и живущие в ней страсти, давая место действию Духа Божия в человеке. Мы постимся, чтобы уметь ограничивать свои желания. Болезнь сама по себе - это ограничение, и если наше тело и так уже смиряется болезнями, старческими немощами и другими обстоятельствами жизни, то необходимо, по согласованию с духовником, ослабить пост. Если пищу надо вкушать как лекарство - вкушай, но в меру! Но при этом нужно также строго следовать врачебным рекомендациям, если они имеют место», - написал митрополит.

 Во-вторых, важным критерием поста является состояние нашей души.

«Если в результате усталости и чувства голода, - продолжил владыка, - в нас появляется раздражение, агрессия, уныние, потеря сил, то это также говорит о неправильном и вредоносном прохождении постного поприща. Важнейшим правилом духовной жизни является пребывание нашего внутреннего человека во всегдашнем мирном устроении духа. Доброжелательность, любовь, смирение, прощение обидчиков, кротость, покаянный настрой с надеждой на милость Божию - это критерии правильной духовной практики».

В-третьих, необходимо исключить не только животную пищу, но и, по возможности, всё то, что отвлекает от внутренней жизни, - развлечений. «Из внешних форм воздержания, помимо продуктов животного происхождения, не менее важным является отсутствие факторов, отвлекающих наше внимание к своей внутренней жизни. Любые формы развлечений в период прохождения поста недопустимы, так как они служат препятствием к достижению главной цели воздержания — сугубому покаянию и накоплению благодати Божией в нашем духовном сердце».

«Пост полезен тогда, когда он по силам, а если их нет - посоветуйтесь с врачом и своим духовником!», - посоветовал митрополит Лука и пожелал всем «подготовить свою душу благоразумным постом и молитвой к радостной встрече с Богомладенцем Христом».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
5
Теги