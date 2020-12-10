также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ посоветовал, как провести Рождественский пост 5
На Винничине освящен новый храм УПЦ 5
Епископ УПЦ рассказал о необыкновенном даре Митрополита Онуфрия 5
Жизнь УПЦ в 2020-м году в цифрах: количество приходов, священников, монастырей 11
УПЦ передала более 2 млн гривен Антиохийской Церкви на восстановление храмов, пострадавших от взрывов 10
В УПЦ канонизировали 5 святых и избрали нового епископа 8
УПЦ передала 2,5 млн гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи медикам и нуждающимся 6
Синод УПЦ дал оценку заявлению Патриарха Варфоломея о статусе Церкви 41
Предстоятелю УПЦ вручили высшую церковную награду: торжества в честь 30-летия епископского служения Митрополита Онуфрия 17
Иерархи Поместных Церквей присылают поздравления Предстоятелю УПЦ c 30-летием архиерейской хиротонии 10
Управделами УПЦ: На примере нашего Предстоятеля видим, что и в XXI веке путь к святости открыт 24
Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ 9
Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности 12
В Полтаве УПЦ передала благотворительную помощь детскому психиатрическому отделению 36
В УПЦ рассказали, как вернуть доверие к людям 11
Митрополит Антоний объяснил, почему опасно хвалиться своими успехами 10
В РПЦ утвердили новые тексты акафистов и молитв святым 4
На Волыни заложили фундамент нового храма УПЦ вместо захваченного активистами ПЦУ 23

В Ивано-Франковской области, в селе Гринява Верховинского района был  освящен престол в честь всех преподобных Киево-Печерских.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ивано-Франковской епархии.

Освящение престола состоялось ровно через год после того, как сторонники ПЦУ захватили храмовый комплекс, принадлежащий религиозной общине Украинской Православной Церкви.

На протяжении этого года верующие во главе с настоятелем протоиереем Михаилом Дутчаком были вынуждены молится и совершать богослужения под открытым небом, обустраивая под храм новое помещение.

Разделить духовную радость общины УПЦ села Гринява прибыло духовенство Ивано-Франковского, Коломыйского и Верховинского благочиний, а также Черновицко-Буковинской епархии.

После освящения престола была совершена первая Божественная литургия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
4
Теги