В Ивано-Франковской области, в селе Гринява Верховинского района был освящен престол в честь всех преподобных Киево-Печерских.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ивано-Франковской епархии.
Освящение престола состоялось ровно через год после того, как сторонники ПЦУ захватили храмовый комплекс, принадлежащий религиозной общине Украинской Православной Церкви.
На протяжении этого года верующие во главе с настоятелем протоиереем Михаилом Дутчаком были вынуждены молится и совершать богослужения под открытым небом, обустраивая под храм новое помещение.
Разделить духовную радость общины УПЦ села Гринява прибыло духовенство Ивано-Франковского, Коломыйского и Верховинского благочиний, а также Черновицко-Буковинской епархии.
После освящения престола была совершена первая Божественная литургия.
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