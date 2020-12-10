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Украинская Православная Церковь передала более 2 млн гривен материальной помощи Антиохийской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на последнем в 2020 году заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви были подведены итоги сбора средств в украинских епархиях для помощи пострадавшим от взрывов в Бейруте.

Синод УПЦ  17 августа принял решение о сборе средств в епархиях для помощи братской Антиохийской Церкви, верующие и храмы которой пострадали от взрывов в порту Бейрута.

За три месяца было собрано более 2 млн гривен, отметили на заседании Синода.

Собранные средства пострадавшим передал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий во время встречи с митрополитом Бейрута Илией (Ауди) в его резиденции в столице Ливана.

Как сообщалось ранее, на заседании Священного Синода также подвели итоги социального служения Церкви во время эпидемии коронавируса.

 
ForUm

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