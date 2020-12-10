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Социально-гуманитарный отдел Украинской Православной Церкви в 2020 году передал 2,5 миллиона гривен, более 400 тонн продуктов и 62 тонны вещей медицинским учреждениям и нуждающимся.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, статистика была озвучена на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 9 декабря в Киево-Печерской лавре

«Карантинные ограничения в значительной мере повлияли, но не остановили деятельность Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви. Например, силами Социально-гуманитарного отдела в координации с епархиями УПЦ оказана финансовая и материальная помощь медицинским учреждениям и населению на сумму свыше 2,5 миллиона гривен. Проведен сбор и осуществлена передача нуждающимся продуктовых наборов, средств гигиены и необходимых вещей. Уже передано более 413 тонн продуктов и 62 тонны вещей», - отметили на заседании Синода.

Также в условиях действия карантина в епархиях продолжается сбор и передача средств для медицинских учреждений, закупается и передается медицинское оборудование.

Кроме того, предоставляются средства индивидуальной защиты. В частности помощь получают медики, многодетные, малообеспеченные семьи и пожилые люди.
ForUm

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