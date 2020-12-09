Священный Синод Украинской Православной Церкви наградил Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия высшей наградой - орденом преподобных Антония и Феодосия Печерских I степени.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня в Киево-Печерской лавре проходят торжества в честь 30-летия епископской хиротонии Митрополита Онуфрия.

В своем обращении к пастве Архипастырь вспомнил годы своего епископского служения.

«Если я скажу, что не хотел быть священником и архиереем, то скажу неправду. Я хотел быть священником, хотел служить у Престола Божия. Конечно, я не мечтал быть архиереем, но Бог так дал. Если посмотреть на годы, 30 лет прошли, как один день, миг. Было много событий. Этот период был насыщенный многими церковными проблемами, нестроениями, социальными проблемами. Даже не знаю, как Господь помог переплыть это море и остаться живым. Ведь то, что надо было пережить, если бы мы сильно рассуждали, то, конечно бы никогда не победили. А мы – и это не только я, а все мы – храним чистоту веры, чистоту церковного устройства. Слава Богу, ни один не погиб, а все перешли это море и, слава Богу, Господь довел нас до сегодняшнего дня. Если что-то было доброе, то оно, в первую очередь, принадлежит вам, вашим молитвам, вашим трудам, вере и терпению, нежели моему. Я благодарю Бога за то, что вы сегодня пришли и помолились за меня грешного и прошу впредь не оставлять меня в своих молитвах. Чтобы Господь помог направлять свои стопы по стезям заповедей Христовых. Потому что это единый путь, который должен человек пройти, который ведет ко спасению», - сказал Предстоятель УПЦ.

Старейший член Священного Синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнес приветствие от Синода Украинской Православной Церкви.

«Жив Господь и будет жить Украинская Православная Церковь на благодатной Украинской земле! От лица вашей многомилионной паствы поздравляем вас с замечательным юбилеем. Здоровья, добра, радости и всесильной помощи Божией в вашем служении на благо святой Церкви, народа Божия, любящего вас за ваше чистое монашеское житие, милосердие, сострадание к людям и любовь Христову, разбивающую оковы человеческого греха. И пусть приходят новые юбилеи!», - пожелал от лица Священного Синода УПЦ митрополит Агафангел.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний зачитал приветственное слово Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла по случаю 30-летия архиерейской хиротонии Предстоятеля.

«Знаменательно, что Ваша личная пятидесятница состоялась в год дарования Благословенной Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви в своем управлении. Минувшее время было нелегким, как для Вас, так и для миллионов жителей Украины, хранящих верность Матери-Церкви. Ныне, занимая древнюю кафедру Митрополитов Киевских, Вы неустанно заботитесь о всестороннем развитии епархиальной и приходской жизни, по-отечески наставляете людей в вере и благочестии, поддерживаете их в трудностях и испытаниях, призываете к братолюбию и миру. Признателен Вам за неизменно твердую позицию в вопросах церковного устроения, от которого зависит не только настоящее, но и будущее мирового Православия», - отметил в своем поздравлении Патриарх Кирилл.

Также было зачитано поздравление Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава.

«Со смирением и терпением, Вы несете свое служение, отстаивая единство Церкви в трудные для моменты новейшей истории. В день Вашей личной радости, но и радости для всей Украинской Православной Церкви, желаю неисчерпаемой помощи Божией в Первосвятительских трудах и молитвенной поддержки Вашей украинской паствы и Всех Святых в богоспасаемой Украинской Земле просиявших!», - пожелал Митрополит Ростислав.

В течение дня, продолжают поступать поздравления Поместных Православных Церквей.

В своем приветственном слове Митрополит всей Америки и Канады, архиепископ Вашингтонский Тихон отметил, что за тридцать лет как иерарх Украинской Православной Церкви, Митрополит Онуфрий был свидетелем значительных изменений, прошел через большие трудности и пережил большие радости.

«Сквозь течение этих турбулентных лет Ваше архипастырское призвание никогда не колебалось. Сосредоточившись на потребностях Вашей паствы, Вы оставались преданным учителем и отцом для православных христиан, которые были под Вашей опекой. Любя Господа, Вы следовали Его заповедям и давали жаждущим воду. Дай Бог, чтобы Вы продолжали оказывать истинное свидетельство Православной веры!, - пожелал Предстоятель Православной Церкви в Америке.