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Во вторник, 8 декабря, в 20:10 в столичную полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными в центральной части города. Для проверки информации оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативные группы, сообщила пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств содеянного.  

По данному факту следователи Шевченковского управления полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.

 
ForUm

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