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В Полтаве духовенство и молодежь Свято-Андреевского храма Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь 9-м детскому отделению Областной клинической психиатрической больницы им. Мальцева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, церковная община присоединилась к благотворительному марафону «Добрые руки», который проводится в Украинской Православной Церкви.

Прихожане совместными усилиями приобрели бытовые предметы, средства личной гигиены, моющие средства и вкусности для детей.

 

Руководство отделения поблагодарило всех неравнодушных за помощь.

Как сообщалось ранее, волонтеры Центра «Благо» доставили теплые вещи и зимнюю обувь детям-сиротам и детям с особыми потребностями Полтавского учебно-реабилитационного центра, а также в мужские и женские отделения психиатрической больницы имени Мальцева в Полтаве.

 

 
ForUm

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