Когда человек доверяет Богу и строит свою жизнь по Божественным заповедям, то преумножает любовь к людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ в комментарии порталу «Православная жизнь».

«В современном мире, где всё, в том числе семейные отношения, чаще всего строится на договорных началах, очень трудно понять Евангелие. Кажется, что так жить невозможно, что это недостижимый идеал. Тебя будут только использовать – и ты останешься гол как сокол. И действительно, когда нет веры в Бога и полного доверия между людьми, так и происходит. Если же человек хотя бы немного укрепляет свою веру, тогда видит, что так жить действительно намного лучше и легче. Ибо иго Христово благо и бремя Его легко (см. Мф. 11:30). Чем меньше веры, тем меньше доверия и взаимопонимания между людьми, не говоря уже о настоящей любви. Если она при таких отношениях и появляется, то носит характер душевно-телесного удовольствия, очень кратковременного», - отметил архимандрит Маркелл.

Он рассказал, что поможет обрести твердую веру в Бога и доверие к людям.

«Евангелие, труды святых отцов – это не просто великие книги, которые мы должны уважать и иногда читать, а самое главное руководство на пути к истинной вере, неугасающей надежды и всепобеждающей любви. Без проникновения в глубинный смысл Евангелия и творений святых отцов Церкви мы уподобимся богачу, желающему жить только ради личного удовольствия. Сколько бы мы добра ни делали другим людям, учитесь никогда его не подсчитывать и не ждать отдачи. Но это станет возможным только тогда, когда мы будем стараться не только читать, но и понимать Евангелие и творения святых отцов Церкви и начнем ими руководствоваться в своей жизни», - заключил духовник КДАиС.