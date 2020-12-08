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На Волыни в селе Озеряны освятили крест, краеугольный камень и фундамент будущего храма Украинской Православной Церкви, который община строит вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православна Волинь», епископ Афанасий (Герман) посетил пострадавшую от церковного рейдерства общину УПЦ и освятил фундамент нового храма.

В основание заложили памятную капсулу. 

После богослужения епископ Афанасий поздравил общину и пожелал помощи Божией в дальнейших трудах. 

Свято-Успенский храм УПЦ в Озерянах захватили 15 февраля 2019 года. За переход в ПЦУ голосовала территориальная община села и даже несовершеннолетние, но актив храма вместе с настоятелем остался верным УПЦ. 
ForUm

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