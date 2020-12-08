Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства прогнозирует падение ВВП по итогам 2020 года на 5%, в то время как предыдущий прогноз был на уровне 4,8%. Об этом сообщил министр экономразвития Игорь Петрашко в ходе онлайн-конференции, передает УНИАН.

«По итогам 10 месяцев 2020 года падение ВВП составляет 5,2%. В принципе, мы вкладываемся в цифры, запланированные на этот год... Скорее всего, по итогам года ВВП упадет на 5% вместо ранее ожидаемых 4,8%», - сказал он.

Министр отметил, что, несмотря на отклонение от предыдущего прогноза, это все же очень близко к прогнозируемым показателям.

«Мы все еще ожидаем возможности падения ВВП на 4,8%, что будет зависеть от того, будет ли введен локдаун», - сказал он.

Также Петрашко сообщил, что Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году.

«Многие говорят, что это довольно высокая цифра, что не было такого роста много лет, но мы верим, что эти цифры достижимы и возможны. Текущая динамика третьего и четвертого кварталов вместе с эффективным управлением поможет нам достичь таких прогнозируемых показателей в 2021 году», - сказал министр.