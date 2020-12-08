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Всемирная организация здравоохранения рекомендует не заставлять людей делать прививки от COVID-19. Об этом в понедельник, 7 декабря, во время брифинга заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан, сообщает УНИАН со ссылкой на NBC.

В то же время правительствам следует направить усилия на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

«Я не думаю, что мы предполагаем, что какие-либо страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где в связи с профессиональными обстоятельствами необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию», - сказала она.

По словам О'Брайан, настойчивую рекомендацию сделать прививку могут получить, например, медики в отделениях интенсивной терапии. Она добавила, что в данном случае вакцинация необходима для безопасности медработников и пациентов.

Это мнение также поддержал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, который отметил, что население нужно убеждать в пользе вакцинации, а не заставлять делать прививки.

По его словам, люди должны самостоятельно принимать решение о том, нужна ли им вакцина от COVID-19. В то же время Райан признал, что при определенных обстоятельствах вакцинация является «единственным ответственным шагом».
ForUm

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