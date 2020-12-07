Пандемия коронавируса может привести к тому, что падение валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2021 года может составить 3%.

Об этом во время онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает УНИАН.

«Мы считаем, что негативный эффект пандемии будет иметь большое негативное влияние в начале следующего года. Очевидно, что ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года», – сказал он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что такой негативный результат не помешает достичь запланированного роста в 4,6% по итогам в 2021 года, потому что уже в апреле начнется восстановление, которому должны способствовать меры по стимулированию экономики.