В Киево-Печерской лавре 12 декабря откроется православная выставка-ярмарка «Никольская», приуроченная ко дню праздника святителя Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, выставка работает ежедневно до 20 декабря.

Представители приходов и монастырей из разных концов Украины, церковных издательств и мастерских представят церковную утварь, иконы, изделия различных направлений народных ремёсел и швейного производства, лечебные травяные сборы и чаи, свежий мёд разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также можно будет подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

В связи с карантинными ограничениями, желающих посетить выставку-ярмарку просят соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию и масочный режим.

Режим работы выставки: с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.