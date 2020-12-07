Российский вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил называть жителей Аляски «гражданами Российской империи» после информации о том, что в США якобы считают жителей российских Южных Курил подданными Японии.

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun написала о том, что США считают россиян, родившихся на Южных Курилах, гражданами Японии. Такая информация, по данным издания, опубликована на сайте Госдепартамента США в правилах розыгрыша грин-карт.

«Мне кажется, что это такая очень новая позиция международных правил. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», - сказал Трутнев журналистам в Южно-Сахалинске, отвечая на просьбу прокомментировать эту публикацию.

В свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что все жители Курил считают себя гражданами России.

«Я думаю, что ответ на этот вопрос всем известен. Курильчане не хотят быть иными гражданами, они хотят быть гражданами Российской Федерации. Об этом уже много раз говорили, даже был опрос общественного мнения, где почти 100% людей высказались совершенно определенно – это российская территория и там живут граждане Российской Федерации», - заявил Лимаренко журналистам.