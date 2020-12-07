В общественном транспорте происходит заметная доля заражений коронавирусом. Об этом заявил эпидемиолог, заслуженный врач Украины Олег Рубан в эфире канала «Украина 24», комментируя новые данные по случаям коронавируса в Украине.

«В соответствии с эпидемическим расследованием, которое мы проводили в марте, 20-30% случаев инфицирования происходит именно в транспорте из-за несоблюдения правил. Поэтому при введении ограничений нужно ограничивать и транспорт. Или четко контролировать режим и противоэпидемические меры именно в транспорте», — сказал он.

Также врач оценил доступность медицинской помощи в Украине и рассказал, каких мер не хватает.

«К сожалению, сегодня система противоэпидемической защиты, которая возлагается на амбулаторно-поликлинические учреждения, разрушена и не работает. Семейные врачи из-за перегрузки и отсутствия знаний о профилактических мерах вообще не проводят профилактику. Что касается неотложной помощи, она также сегодня перегружена и плохо работает.

Сейчас необходимо срочно решить вопрос о построении инфраструктуры или инструмента проведения противоэпидемических мер в очагах. Есть зарубежные примеры — Япония, Китай, Сингапур, Исландия, — которые проводят эти меры, а не локдауны, и на бизнес это не влияет. Работают врачи в очагах, определяют и изолируют контактных и контролируют их изоляцию», — рассказал он.

Напомним, по состоянию на 7 декабря в Украине зафиксирован 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.