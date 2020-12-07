В Харьковской области в селе Максимовка Богодуховского района освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Христова.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии.
По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, чин совершил благочинный IX округа Харьковской епархии протоиерей Стефан Бугир.
После освящения в храме состоялась Божественная литургия.
По окончании богослужения благотворители и активные участники строительства были удостоены церковных наград и грамот.
Как сообщалось ранее, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил храм в честь святителя Нектария Эгинского в селе Йорданешты.
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