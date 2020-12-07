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Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как мы знаем, вакцину от коронавируса, заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем. Но готовимся к этому», - сказал Кличко.

По его словам, в столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины.

«А медучреждения - самую процедуру вакцинации», - добавил он.

По словам Кличко, в столичных медучреждениях первичного звена работают кабинеты прививок – с медперсоналом и оборудованием для хранения вакцины. При необходимости город готов приобрести дополнительное оборудование и провести обучение для медработников по вакцинации против коронавируса.

«Поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию», - резюмировал мэр.
ForUm

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