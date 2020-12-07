Кто украшает себя добродетелями и живет по заповедям, тот богатеет в Бога.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

По словам Предстоятеля, «богатеть для себя» – значит собирать то, что нравится только нам, а «богатеть в Бога» – это собирать то, что Богу угодно.

«Мне, например, нравится отдыхать, хорошо есть, пить, веселиться с друзьями. А Богу нравится, когда я терплю ближних, когда я люблю ближних, когда я не сержусь, когда я не осуждаю, когда я делаю добро, даю милостыню. Поэтому богатеть в Бога – значит делать то, что нравится Богу, а когда человек делает то, что нравится Богу, то Бог человека вознаграждает. Не расплачивается, а вознаграждает Своей благодатью – такой дивной Божественной силой, которая укрепляет человека, делает его счастливым, мирным, светлым и благородным и которая вводит человека в вечную жизнь», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Причем, как подчеркнул Архипастырь, «богатеть в Бога» – это делать то, что Бог заповедует нам, а это, безусловно, полезно для нашего спасения.

Именно по такому принципу жил благоверный князь Александр Невский.

«Святой Александр Невский изначально не был монахом или священником, он был князем. Когда человек простой – это одно, а когда человек занимает какое-то положение в обществе, то на него ложится дополнительная нагрузка, что затрудняет делать то, что называется “в Бога богатеть”. Но он, живя в миру, будучи князем, так себя обогатил добрыми делами, что стал святым», – отметил он.

Подытоживая сказанное, Предстоятель призвал жить так, чтобы мы обогащали себя не материальными богатствами, а христианскими добродетелями.

«Пусть молитвами св. князя Александра Невского, который был прямым потомком св. князя Владимира, Господь благословляет нашу землю, помогает нам жить так, чтобы в жизни своей мы богатели в Бога. Понятно, что нам нужны еда, одежда, но во всем есть мера. Если человек приобретет еду, одежду, то этим ничего не делает. А если приобретет еще при этом богатства для Бога, то есть украсит себя добродетелями, то сделает то, что должен сделать человек. Над нами тогда будет Божье благословение в этой жизни, а в будущей жизни мы сподобимся быть причастниками того Царства, что называется Царством Божьим», – заключил Митрополит Онуфрий.