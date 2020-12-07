также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 декабря состоится «Николаевская» ярмарка
Митрополит Антоний в дни Рождественского поста напомнил об истинной его цели 5
Митрополит УПЦ рассказал, что поможет бороться с ложью и страхом 5
В РПЦ напомнили, что глава Церкви - Христос, а не Варфоломей 6
На портале «Дія» начали действовать онлайн-услуги для религиозных организаций 9
На Харьковщине освящен новый храм УПЦ 21
Предстоятель УПЦ объяснил, какая молитва самая сильная 10
На Винничине и Полтавщине УПЦ передала помощь военнослужащим ООС, детям-сиротам и инвалидам 8
Управделами УПЦ рассказал, как избежать подмены понятий добра и зла 9
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы 9
Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ 19
Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы 12
Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы 11
Митрополит Антоний рассказал, как ощутить помощь Богородицы 14
Сегодня православные отмечают праздник Введения во храм Богородицы 11
Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно доверять Богу, а не оценкам людей 8
В Киево-Печерской лавре собирают помощь для нуждающихся к дню святого Николая 22
В Киево-Печерской лавре возобновили богослужения в храмах Верхней лавры 19

Кто украшает себя добродетелями и живет по заповедям, тот богатеет в Бога.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

По словам Предстоятеля, «богатеть для себя» – значит собирать то, что нравится только нам, а «богатеть в Бога» – это собирать то, что Богу угодно.

«Мне, например, нравится отдыхать, хорошо есть, пить, веселиться с друзьями. А Богу нравится, когда я терплю ближних, когда я люблю ближних, когда я не сержусь, когда я не осуждаю, когда я делаю добро, даю милостыню. Поэтому богатеть в Бога – значит делать то, что нравится Богу, а когда человек делает то, что нравится Богу, то Бог человека вознаграждает. Не расплачивается, а вознаграждает Своей благодатью – такой дивной Божественной силой, которая укрепляет человека, делает его счастливым, мирным, светлым и благородным и которая вводит человека в вечную жизнь», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Причем, как подчеркнул Архипастырь, «богатеть в Бога» – это делать то, что Бог заповедует нам, а это, безусловно, полезно для нашего спасения.

Именно по такому принципу жил благоверный князь Александр Невский.

«Святой Александр Невский изначально не был монахом или священником, он был князем. Когда человек простой – это одно, а когда человек занимает какое-то положение в обществе, то на него ложится дополнительная нагрузка, что затрудняет делать то, что называется “в Бога богатеть”. Но он, живя в миру, будучи князем, так себя обогатил добрыми делами, что стал святым», – отметил он.

Подытоживая сказанное, Предстоятель призвал жить так, чтобы мы обогащали себя не материальными богатствами, а христианскими добродетелями.

«Пусть молитвами св. князя Александра Невского, который был прямым потомком св. князя Владимира, Господь благословляет нашу землю, помогает нам жить так, чтобы в жизни своей мы богатели в Бога. Понятно, что нам нужны еда, одежда, но во всем есть мера. Если человек приобретет еду, одежду, то этим ничего не делает. А если приобретет еще при этом богатства для Бога, то есть украсит себя добродетелями, то сделает то, что должен сделать человек. Над нами тогда будет Божье благословение в этой жизни, а в будущей жизни мы сподобимся быть причастниками того Царства, что называется Царством Божьим», – заключил Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги