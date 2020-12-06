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Директор НАБУ Артём Сытник может быть причастен к кампании по дискредитации заместителя главы Офиса Президента Украины Олега Татарова. В заявлении на своей странице в соцсети Facebook чиновник отметил, что это – ответ на его позицию по борьбе с внешним управлением государства. Об этом сообщают «Подробности».

«Представители антиукраинских сил организовали у Офиса Президента пикет с требованием моей отставки. Хочу им сказать, что до тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление», - заявил он.

Олег Татаров отметил, что кроме информационного давления эти силы используют и уголовное преследование по сфабрикованным делам.

«Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний», - подчеркнул он.

Замглавы ОПУ напомнил, что причиной всему было его заявление о «неукраинской истории НАБУ» и кризисной ситуации вокруг этого ведомства.

«НАБУ - это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. А Артём Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившего в законную силу. Он внесён в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность», - сказал он.

При этом Олег Татаров почеркнул, что решения КС обязательны к выполнению, а А.Сытник, в отношении которого на сегодня расследуется ряд уголовных производств, должен уйти с должности директора НАБУ.
ForUm

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