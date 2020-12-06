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В мире диагностировали новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом 19

За прошедшие сутки в мире зафиксировали рекордные 620 775 заражений COVID-19, при этом скончались за день 10 096 больных. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в воскресенье, 6 декабря.

При этом 189 724 новых больных зафиксировано в странах Европы. Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 в Европе является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Всего мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают лечиться более 19 миллионов человек.

Напомним, в мире зафиксировано 65,5 миллиона случаев COVID-19.
ForUm

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