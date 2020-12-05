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В Москве на базе взрослых поликлиник заработали 70 кабинетов вакцинации от коронавируса COVID-19. До конца года откроется еще 100, сообщает РИА Новости в субботу, 5 декабря.

Указано, что привиться вакциной Спутник V пока могут люди из группы риска – сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб.

Процедура делается по предварительной записи, которая открыта на сайте мэрии Москвы на две недели вперед.

«Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана», – говорится в сообщении.

Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.
ForUm

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