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По состоянию на сегодня на последнем этапе испытания находятся 15 кандидатов на вакцину от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в ближайшее время будут готовы к применению 4 вакцины от COVID-19.

Об этом на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом заявила исполнительный директор ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, сейчас на различных стадиях разработки в целом находятся около 150 вакцин-кандидатов.

«Около 50 из них проходят клинические испытания, и, как мы видели в последние недели, минимум 15 из них на последнем этапе испытаний. По меньшей мере 4 из этих вакцин будут доступны к применению в ближайшие месяцы, и мы ожидаем, что получим информацию о еще большем количестве вакцин, которые находят на стадии создания», - заявила исполнительный директор ВОЗ.

Однако, как подчеркнула Сваминатан, ВОЗ определила порог эффективности вакцины от коронавируса в 70%.

«До сих пор мы видели, что вакцины, которые находятся в разработке, превышают этот уровень, и это дает нам надежду», - добавила она.

Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.
ForUm

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