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В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, сегодня в обители совершили семь Божественных литургий.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Предстоятелю сослужили наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, епископ Бородянский Марк, духовенство обители и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди. Предстоятель рассказал историю праздника и на примере святых родителей Богородицы Иоакима и Анны объяснил, какой должна быть молитва.

За богослужением вознесли особые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и больных.

После Божественной литургии священнослужители совершили чин славления перед иконой Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В конце богослужения Архипастырь произнес отпуст, поздравил верующих с праздником и благословил всех.

 
ForUm

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