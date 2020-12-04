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Из более чем 250 приходов Белоцерковской епархии в период массового церковного рейдерства активисты ПЦУ захватили только три храма.

Об этом митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич) рассказал в комментарии «Першому Козацькому», сообщает Центр информации УПЦ.

«У нас захвачено три храма, но общины не перешли никуда. И это была для меня приятная неожиданность: люди держатся вместе, уважают священников, священники ощущают братское единство», - рассказал митрополит Августин.

 

В настоящее время, по словам владыки, в епархии строятся около 20 храмов, и, если бы не карантин, часть из них в этом году уже были бы открыты.

«Молимся за то, чтобы скорее это напряжение прошло, потому что в психологическом, моральном плане, карантин подавляет. <...> Призываю людей быть благоразумными, доверяться Богу и помнить, что без Его святой воли ничего не бывает», – заключил митрополит Августин.

 
ForUm

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