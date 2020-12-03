Сотрудники социального отдела Киево-Печерской лавры призвали всех неравнодушных помочь их подопечным — многодетным семьям, малоимущим, людям с инвалидностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, можно жертвовать школьные канцелярские принадлежности, детские одежду и обувь, годящуюся для посещения школьных занятий, а также детскую демисезонную и зимнюю одежду и обувь, сладости, игрушки, теплые вещи для взрослых.

«Есть такие моменты в жизни человека, когда Господь призывает к Себе через жизненные трудности. Отрадно, если в нагрянувших бедах чадо Божие сможет увидеть спасительный смысл, а не безотрадность. В Киево-Печерскую Лавру приходят многочисленные верующие за духовной помощью, но есть и те, кто нуждаются в том, что есть у большинства из нас», — написали на сайте лавры.

Братия монастыря стараются помочь каждому просящему о помощи.

«Приходят мамы и бабушки с детворой. Взрослые выбирают одежду и обувь, продуктовые наборы. А детишки светятся от счастья, получив игрушку, конфеты, сладости. Также обеспечивают братия необходимой одеждой, обувью, продуктами инвалидов, малоимущих, людей без определённого места жительства», - рассказали в Киево-Печерской лавре.

В социальном отделе отметили, что взрослые подопечные нуждаются в теплых вещах, продуктах длительного хранения, антисептиках, бытовой химии.

Телефон для справок: 044-255-11-19, 063-229-76-98.