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После смерти человека Господь будет смотреть на его сердце, а не на его положение в обществе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Клевета, осуждение, зависть — это та злоба, которая разрушает здесь, на земле, всё. Эти злые плевелы всевает враг рода человеческого и в наши сердца, в наши души, в наши отношения с людьми. Мы не должны это впускать в своё сердце. Если мы это делать разрешаем, то мы тогда и живём в этом, а Бога в нашей жизни нет и благодать Духа Святого к нам не приходит», — отметил митрополит  Митрофан.

 Он напомнил, что Господу важно внутреннее состояние человека, а оценки людей могут быть субъективными и ошибочными.

«Когда мы к Богу придём, не важно, в какой мы будем одежде. Бог не будет смотреть, в панагии я пришёл или вы пришли в мирской одежде. Он не будет смотреть на то, что о нас говорят здесь люди, потому что люди могут ошибаться — и в хорошем, хваля незаслуженно, и в плохом, осуждая за то, чего нет. Господь посмотрит на наше с вами сердце: есть ли у нас зависть, ненависть, гордыня, самолюбие и осуждение других. И если это всё в нашем сердце будет, ничто внешнее нам не поможет и этой внутренней грязи не исправит», — подчеркнул архиерей.

 Митрополит пожелал всем успешной работы над своим сердцем. «Дай Бог, чтобы мы с вами сумели из своей жизни всё это исключить, — сказал он, — чтобы в наших словах и мыслях это никогда не жило, чтобы мы этого всего не совершали, а научились творить как можно больше дел любви и милосердия, наполнять своё сердце добротой, любовью и молитвой. Тогда наша жизнь будет угодной Богу и нам самим не будет доставлять разочарований».
ForUm

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