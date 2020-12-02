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Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот, больных детей и детей из социально незащищенных групп населения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Украинская Православная Церковь приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции, приуроченной ко Дню святителя Николая.

«Приближается день святителя Николая Чудотворца, такой желанный и любимый всеми детками. Все ждут подарка от святого, все ждут чуда. А самое большое чудо на земле – это любовь к ближнему. Ежегодно Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам проводит акцию ко дню святителя Николая Мирликийского для деток из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также для детей с инвалидностью или вынужденных переселенцев. В этом году мы тоже хотим украсить праздник для таких детей, чьи родители оказались в трудных жизненных обстоятельствах и обратились к нам за помощью. <...> Праздник уже не за горами. Деткам так необходима наша помощь, забота и любовь!» – рассказали организаторы.

В планах Синодального отдела УПЦ – подарить детям не только сладости и игрушки, но также наборы для рукоделия и творчества. Всего нужно собрать 500 подарков.

Сбор средств для приобретения подарков продлится до 15 декабря. 

Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.
ForUm

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