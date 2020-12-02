В этом году Apple провела масштабное наступление на рынок смартфонов, представив в апреле iPhone SE, а осенью линейку iPhone 12, которая особенно порадовала фанатов «яблока» рядом технических новшеств. Цена на них, как для продуктов Apple, также в пределах нормы – стартует от 800 долларов за базовую модель (64 Гб). Правда, это цена для американских потребителей. Украинцы его покупают больше чем за тысячу. И, что характерно, даже те, для кого разница в пару сотен долларов не принципиальна, подсознательно винят в завышении цены продавцов. Но так ли уж те виноваты? Давайте посмотрим, как формируется цена iPhone 12.
Таможенные сборы
Во всём мире существует правило – при ввозе товара из-за рубежа, на него налагается таможенная пошлина. В Украине, в случае со смартфонами она составляет порядка 10% от стоимости. Продавец платит эту сумму, чтобы забрать прибывший товар из таможенного терминала и, естественно, потом включает в стоимость.
Налоги
Одной из экономических основ любого государства является система налогообложения. Обязанность заплатить один из налогов – НДС, составляющий 20%, ложится на плечи продавца. Соответственно, он добавляет эту сумму в стоимость товара. То есть вполне обосновано цена каждого iPhone 12 возрастает ещё более чем на полторы сотни долларов.
Сертификация
Также нужно заплатить за сертификацию – процедуру, которую проходят все смартфоны, по крайней мере, легально попавшие в страну. Во-первых, это обеспечивает им статус законности. Во-вторых, подтверждает их соответствие нормам и законодательным актам, которые установлены для средств связи. Ну, и наконец, важнейшее для потребителя – производитель предоставляет гарантийные обязательства только на сертифицированную продукцию.
Розничная наценка
Реализовывая товар (любой), продавцы рассчитывают получить определённую прибыль и, соответственно, продают его дороже, чем купили. Это распространённая практика, за счёт которой к стоимости iPhone 12 добавилось ещё 10-15% от изначальной. Приблизительно столько составляет наценка, которую ставит большинство торговых предприятий.
Колебания курса валюты
Волатильность курса доллар/гривна предполагает определённые риски при занятии внешнеэкономической деятельностью – при резком подорожании гривны возможны финансовые потери. Чтобы их избежать или хотя бы свести к минимуму, торговцы закладывают определённый процент в цену товара.
Все вместе эти факторы формируют довольно ощутимый довесок к изначальной цене, при этом «вычеркнуть» какой-либо из них из списка не представляется возможным. Так что, выкладывая кругленькую сумму за новый iPhone 12, помните, что для такой цены есть объективные причины.
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