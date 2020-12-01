На Ровенщине, в Полесском, церковная община Украинской православной Церкви начала строительство нового храма вместо захваченного ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожане Свято-Михайловского прихода залили фундамент под строительство нового храма.

Строительные работы продолжались три дня и за это время к ним присоединилось более 100 жителей села.

«Мы все не можем поверить в это чудо, – рассказывает Татьяна Андрущук, прихожанка Свято-Михайловского прихода УПЦ села Полесское. – Еще в воскресенье, когда освящали место под церковь, даже в планах не было заливать фундамент, но, как видите, Господь распорядился иначе: послал погожие дни и хорошее мнение в головы наших мужчин».

По рассказам очевидцев, заливали фундамент под строительство церкви три дня, за это время очень многие жители села приходили и принимали участие в работе.

«Очень возвышенно и живо работали. Радует, что пришло много мужчин, которые ранее в церковь особо не ходили, а вот теперь Господь позвал возводить храм», –отметила прихожанка Татьяна.