Социальный отдел Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви при поддержке благотворителей осуществил очередную выдачу продуктов пожилым и малоимущим людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт кафедрального собора, нуждающимся были переданы продуктовые наборы.

«Отрадно, что киевляне участвуют в благотворительных акциях, и комплекс Кафедрального собора служит открытой площадкой для всех неравнодушных людей нашего города. В Киеве находятся волонтеры, желающие объединиться с делами милосердия Православной Церкви, и совместно помочь людям. Не в первый раз проявляет свою частную инициативу и помощь киевский благотворитель Андрей Гриценок. Координатор по социальной работе Елена Богданова совместно с молодыми людьми, как правило, предпринимателями, чувствующими потребность помочь обездоленным соотечественникам, осуществляют акции помощи», - поделились организаторы.

Как сообщалось ранее, в Киеве волонтеры УПЦ провели благотворительную фотовыставку для помощи бездомным.

Также состоялся благотворительный аукцион. На него каждый мог принести интересные книги, картины и др. Во время аукциона и были собраны 10 520 гривен.

На собранные средства будут закуплены шапки, шарфы и носки — то, что всегда нужно бездомным в период приближающейся зимы.