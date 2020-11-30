Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского.
Об этом Варфоломей заявил во время литургии в честь основателя Константинопольской церкви, передает УП.
На литургии был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и некоторые члены правительства, которые посетили Вселенского патриархата.
«Вселенский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского», – говорится в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время