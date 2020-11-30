Во время Рождественского поста мы готовимся ко встрече с Младенцем-Христом.

Об этом написал викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на otrada.net.

«В начале Рождественского поста — того пути, который готовит нас к пришествию в мир Спасителя, — мы все становимся волхвами. Они шли, преодолевая трудности, из далёкой восточной страны, чтобы поклониться новорождённому Младенцу.. Их путь был смертельно опасным, ведь тогда путешествия не были связаны с комфортом, как сейчас. И вступая на трудный путь поста, мы уподобляемся волхвам. Рождественский пост длинный — почти такой же, как Великий. И заключается он не только в воздержании от пищи. На праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм, 4 декабря, за богослужением впервые прозвучит песнопение, которое мы будем слышать и в рождественскую ночь: «Христос раждается — славите! Христос с небес, срящите...» То есть мы уже готовимся к встрече. Ступенечка за ступенечкой, шаг за шагом, метр за метром преодолеваем свой путь ко Христу», - объяснил владыка.

По словам архиепископа Ионы, мы можем приподнести Богу «свою молитву, свой пост, своё воздержание от греха и от страстей».

«Пищевой пост — всего лишь средство для обуздания нашей плоти. Он нужен для того, чтобы мы истончились, чтобы наша душа стала максимально возвышенной — тонкой, звонкой и могла в чистоте воспринимать удивительные по красоте и поэтичности песнопения, которыми Церковь славит Спасителя. И в финале нашего пути, на торжественной праздничной службе, которая во многих храмах служится ночью — подобно тому, как Рождение Христа в мир произошло тогда, когда на небе видны были звёзды, Господь тоже сделает нам подарок — удивительную, рождественскую тихую, спокойную радость», - заключил архиерей.