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В Херсонской области Украинская Православная Церковь инициировала благотворительную акцию «Подари подарок сироте — поделись теплотой сердца!».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на detkamda.church.ua, каждый желающий может передать в любой храм города полностью или частично собранный подарок для сироты.

 «Каждый ребёнок хочет быть любим своими родителями, жить в полноценной семье, но не всегда так бывает.  Есть  дети, которые лишены родительской заботы. ... В день святого Николая хочется, чтобы никто из деток не был забыт, не остался без внимания и подарочка. Давайте вместе творить добро! И пусть каждый ребенок почувствует себя в этот день счастливым!» —призвали организаторы акции.

В красивый пакет можно положить:

 – ребёнку до 7 лет: набор для творчества (краски, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, раскраску и т. п.), пазлы, носочки, носовой платочек, девочкам заколочки и бантики, средства гигиены, игрушку, сладости, иконку святителя Николая, детский молитвослов;
– ребёнку от 7 до 15 лет: набор для творчества (карандаши, альбом для рисования и т. п.), канцтовары (блокнот, ручка), книгу, носки, средства гигиены, настольные игры, сладости, иконку святителя Николая, молитвослов.

 Подарок может быть подготовлен для мальчика или для девочки.

 Собранные подарки будут переданы в Алешковский дом-интернат для детей с инвалидностью и другие соцучреждения.

 Телефоны для справок: 095-277-22-66 (координатор Инна), 067-553-09-74 (координатор Лариса).

 Акция продлится до 18 декабря.
ForUm

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