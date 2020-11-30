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Покаяние уничтожает все грехи и помогает вернуться к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Бог подарил нам покаяние,  – отметил Предстоятель, отвечая на вопрос, что делать, когда человек нарушает Божественные Законы и впадает в грех. – Покаяние имеет большую силу, оно помогает человеку вернуться от греха в Отчий дом, отвернуться от зла и вернуться к доброму и справедливому Богу».

О силе покаяния Блаженнейший Онуфрий рассказал на примере истории о разбойнике – злом и жестоком насильнике и убийце, которого никто не мог поймать.

«Правитель той страны решил написать ему письмо: "Не бойся, если ты перестанешь убивать людей, творить беззакония и вернешься – я все прощу”. Разбойник прочел, растрогался и решил перестать грешить. Он пришел к правителю, пал на колени и просил прощения. Правитель простил и отпустил, и он поселился в городе. Но через несколько дней впал в смертельную болезнь и увидел во сне Суд Божий. Когда он проснулся, то понял, что к нему приближается смерть. <...> Он увидел, что ему не с чем идти в вечность – у него одни беззакония и грехи, его руки омыты кровью. Не имея сил исправить себя и сделать что-то доброе, он плакал, молился и каялся, и затем умер», – рассказал Блаженнейший.

 

В это время, продолжил он, врач-христианин, живший в этом же доме, увидел видение, как к разбойнику пришли множество демонов с хартией о грехах и два ангела с весами.

«На одну чашу весов положили хартию с грехами разбойника, и ангелы стали искать что-то хорошее, что он сделал, чтобы положить на другую чашу, но ничего не смогли найти. Ангелы говорили между собой: "Ну что мы можем найти хорошего у этого человека, если он только десять дней назад перестал убивать? Разве что тот платок, который он омочил слезами перед смертью". Они положили платок на чашу весов, и произошло великое чудо – этот платок, омоченный слезами покаяния разбойника, перевесил все его грехи. И демоны с позором исчезли, а ангелы взяли его душу и проводили в Небесные Обители. Такую силу имеет покаяние»,– завершил рассказ Блаженнейший Митрополит.

Предстоятель призвал жить по Законам Божьим и не откладывать покаяние, а сразу просить прощения у Бога.

«Не надо ждать, когда мы в последний миг своего земного существования увидим Страшный Суд. Надо осудить себя еще до того Суда, надо стараться себя исправить, насколько мы можем, исправить свои недобрые поступки. Если мы будем помнить, что есть покаяние, которое уничтожает все грехи, то мы будем блаженными. Потому что покаяние поможет нам, как бы мы ни согрешили, какое бы мы зло ни совершили. Покаяние поможет нам, как блудному сыну, вернуться из далекой страны в Отчий дом. В тот дом, где человека ждет любовь Бога-Отца, где человека ждет и радость, и счастье, и мир, для которого мы созданы Богом и которое все ищут. Все без исключения ищут радости, мира, счастья, блаженства, только каждый понимает и ищет это по-своему. А есть один лишь путь, как это можно найти – это путь покаяния», – заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
ForUm

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