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Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту масштабного пожара на территории торгового центра «Барабашово». Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В результате происшествия пострадавших и жертв нет.

Напомним, в ночь на 28 ноября в Харькове произошел на территории ТЦ «Барабашово». Огонь успел охватить около 20 павильонов. Пожар локализировали в 04:17.
ForUm

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