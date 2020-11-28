За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 16 294 человек, зафиксировано 184 летальных случая, 8897 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 28 ноября.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее за сутки заболело 16218 человек, 26 ноября — 15331.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 709 701 человек, из них 335 135 выздоровели, летальных исходов — 12093.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

г. Киев — 67278 случаев;

Винницкая область — 17 051 случай;

Волынская область — 23 656 случаев;

Днепропетровская область — 36 487 случаев;

Донецкая область — 22 210 случаев;

Житомирская область — 29 098 случаев;

Закарпатская область — 22 974 случая;

Запорожская область — 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область — 35 374 случая;

Киевская область — 36 214 случаев;

Кировоградская область — 4941 случай;

Луганская область — 6185 случаев;

Львовская область — 45 052 случая;

Николаевская область — 17 710 случаев;

Одесская область — 42 851 случай;

Полтавская область — 21 490 случаев;

Ровенская область — 30 430 случаев;

Сумская область — 27 603 случая;

Тернопольская область — 27 425 случаев;

Харьковская область — 54 517 случаев;

Херсонская область — 9845 случаев;

Хмельницкая область — 28 917 случаев;

Черкасская область — 22 053 случая;

Черновицкая область — 33 291 случай;

Черниговская область — 17 753 случая.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.