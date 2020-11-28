За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 16 294 человек, зафиксировано 184 летальных случая, 8897 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 28 ноября.
В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее за сутки заболело 16218 человек, 26 ноября — 15331.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 709 701 человек, из них 335 135 выздоровели, летальных исходов — 12093.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 67278 случаев;
Винницкая область — 17 051 случай;
Волынская область — 23 656 случаев;
Днепропетровская область — 36 487 случаев;
Донецкая область — 22 210 случаев;
Житомирская область — 29 098 случаев;
Закарпатская область — 22 974 случая;
Запорожская область — 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область — 35 374 случая;
Киевская область — 36 214 случаев;
Кировоградская область — 4941 случай;
Луганская область — 6185 случаев;
Львовская область — 45 052 случая;
Николаевская область — 17 710 случаев;
Одесская область — 42 851 случай;
Полтавская область — 21 490 случаев;
Ровенская область — 30 430 случаев;
Сумская область — 27 603 случая;
Тернопольская область — 27 425 случаев;
Харьковская область — 54 517 случаев;
Херсонская область — 9845 случаев;
Хмельницкая область — 28 917 случаев;
Черкасская область — 22 053 случая;
Черновицкая область — 33 291 случай;
Черниговская область — 17 753 случая.
Напомним, в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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